Когда вернут платные парковки в коммунальную собственность в Астане

Ранее сообщалось, что компания «Астана тұрақ кеңістігі» перейдёт в коммунальную собственность, и для этого требуется определённое время.

— В настоящее время продолжается судебный процесс по расторжению договора государственно-частного партнёрства. До завершения всех юридических процедур говорить о возможных изменениях тарифов на платные парковки еще рано, — говорится в ответе управления.

О том, куда обращаться в случае повреждения авто на платной парковке, если компания-владелец не несет никакой ответственности, разбиралась аналитический обозреватель агентства Kazinform.