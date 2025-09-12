РУ
    09:52, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Когда вернут платные парковки в коммунальную собственность в Астане

    В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы разъяснили, на каком этапе находится решение вопроса по «Астана тұрақ кеңістігі» и дали комментарий по тарифам на парковку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Когда вернут платные парковки в коммунальную собственность в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Ранее сообщалось, что компания «Астана тұрақ кеңістігі» перейдёт в коммунальную собственность, и для этого требуется определённое время.

    — В настоящее время продолжается судебный процесс по расторжению договора государственно-частного партнёрства. До завершения всех юридических процедур говорить о возможных изменениях тарифов на платные парковки еще рано, — говорится в ответе управления.

    О том, куда обращаться в случае повреждения авто на платной парковке, если компания-владелец не несет никакой ответственности, разбиралась аналитический обозреватель агентства Kazinform.

    Данагуль Карбаева
