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    13:14, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Участок улицы Алматы закрыли на ремонт в Астане

    В Астане идут работы по среднему ремонту по улице Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат. 

    ремонт дорог, жол жөндеу
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    - С 4 по 6 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон, - говорится в сообщении акимата Астаны.

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    Фото: акимат Астаны

    Отмечается, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что участок бульвара Нуржол закроют в Астане.

    Теги:
    Дороги Астана Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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