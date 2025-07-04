13:14, 04 Июль 2025 | GMT +5
Участок улицы Алматы закрыли на ремонт в Астане
В Астане идут работы по среднему ремонту по улице Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.
- С 4 по 6 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон, - говорится в сообщении акимата Астаны.
Отмечается, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что участок бульвара Нуржол закроют в Астане.