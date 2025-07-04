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    19:00, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Участок бульвара Нуржол закроют в Астане

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по бульвару Нуржол на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Участок бульвара Нуржол закроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В связи с этим, 3 и 4 июля текущего года будет поэтапно перекрыто движение сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел.

    Акимат просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что повысить качество дорог в Казахстане планируют за счет уникальной добавки.

    Теги:
    Дороги Ремонт Астана Закрытие дорог Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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