Участок бульвара Нуржол закроют в Астане

В связи с этим, 3 и 4 июля текущего года будет поэтапно перекрыто движение сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел.

Акимат просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что повысить качество дорог в Казахстане планируют за счет уникальной добавки.