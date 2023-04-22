Участок трассы «Алматы - Ташкент» закрыли на ремонт

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Участок республиканской дороги «Алматы - Ташкент - Термез» с 63 по 79 км закрыли на ремонт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 11:30 22 апреля в связи с проведением ремонтных работ по устранению дефектов на гарантийном участке закрыто движение для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения А-2 «Алматы - Ташкент - Термез» 63 км + 400 м (село Жанакурылыс) - 79 км (село Унгиртас) Жамбылского района», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Движение для всех видов автотранспорта по направлению Алматы - Тараз будет осуществляться по действующей автодороге через населенные пункты Таргап и Самсы.

В марте дорогу «Алматы - Ташкент - Термез» (63-79 км) также закрывали для транспорта на ремонт.