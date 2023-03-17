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    Участок дороги Алматы - Ташкент закрыли для транспорта

    17 Марта 2023, 00:16

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Дорога «Алматы - Ташкент - Термез» (63-79 км) закрыта для транспорта с 22 часов 16 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

    По сообщению Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» из-за ремонта по устранению дефектов на гарантийном участке с 22:00 16 марта закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения: «Алматы - Ташкент - Термез» (63-79 км).

    Также жителей региона предупредили, что в период с 15 по 17 марта в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в Алматинской области в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Алматинская область Транспорт Дороги
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