    19:15, 19 Апрель 2026 | GMT +5

    Участок трассы в Алматинской области временно закроют на ремонт

    В Алматинской области временно ограничат движение на участке автодороги республиканского значения Байсейіт – Көкпек в связи с проведением среднего ремонта, передает агентство Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Как сообщили в национальной компании «ҚазАвтоЖол», в период с 20 по 30 апреля 2026 года, ежедневно с 06:00 до 20:00 часов, будет временно закрыт для движения участок дороги км 3+250 - 4+500.

    Движение автотранспорта на этот период организуют по объездной дороге. Жителей региона просят заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений.

    Участок трассы в Алматинской области временно закроют на ремонт
    Фото: КазАвтоЖол

    Отметим, что 3 апреля на 20-м километре автодороги республиканского значения Кеген — Нарынкол в Алматинской области произошел размыв, талые воды повредили участок дорожного полотна.

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
