Участок трассы в Алматинской области временно закроют на ремонт
В Алматинской области временно ограничат движение на участке автодороги республиканского значения Байсейіт – Көкпек в связи с проведением среднего ремонта, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в национальной компании «ҚазАвтоЖол», в период с 20 по 30 апреля 2026 года, ежедневно с 06:00 до 20:00 часов, будет временно закрыт для движения участок дороги км 3+250 - 4+500.
Движение автотранспорта на этот период организуют по объездной дороге. Жителей региона просят заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений.
Отметим, что 3 апреля на 20-м километре автодороги республиканского значения Кеген — Нарынкол в Алматинской области произошел размыв, талые воды повредили участок дорожного полотна.