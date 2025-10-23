Участок трассы «Алматы — Бишкек» расширят до восьми полос
Для снижения заторов и повышения пропускной способности движение на участке автодороги «Алматы — Бишкек» (км 19–27) будет организовано по восьми полосам вместо четырех, передает Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».
В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. Проект предусматривает устройство центральной разделительной полосы, современной системы освещения, автобусных остановок и надземного пешеходного перехода. Кроме того, планируется строительство двух транспортных развязок в форме «подковы», что позволит повысить безопасность и улучшить транспортную связность.
Сейчас завершаются геологические, экологические и геодезические изыскания. Завершение проектных работ запланировано на конец этого года.
По итогам проектирования документация будет направлена на государственную экспертизу. После получения положительного заключения и выделения финансирования планируется начать строительные работы,.
