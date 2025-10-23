РУ
    11:48, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Участок трассы «Алматы — Бишкек» расширят до восьми полос

    Для снижения заторов и повышения пропускной способности движение на участке автодороги «Алматы — Бишкек» (км 19–27) будет организовано по восьми полосам вместо четырех, передает Kazinform  со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Фото: Pexels

    В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. Проект предусматривает устройство центральной разделительной полосы, современной системы освещения, автобусных остановок и надземного пешеходного перехода. Кроме того, планируется строительство двух транспортных развязок в форме «подковы», что позволит повысить безопасность и улучшить транспортную связность.

    Сейчас завершаются геологические, экологические и геодезические изыскания. Завершение проектных работ запланировано на конец этого года.

    По итогам проектирования документация будет направлена на государственную экспертизу. После получения положительного заключения и выделения финансирования планируется начать строительные работы,.

    Напонмним, в Алматы технадзор лишили аккредитации после обвала асфальта.

    Теги:
    КазАвтоЖол Трассы Алматы
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
