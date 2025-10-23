Участок трассы «Алматы — Бишкек» расширят до восьми полос

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. Проект предусматривает устройство центральной разделительной полосы, современной системы освещения, автобусных остановок и надземного пешеходного перехода. Кроме того, планируется строительство двух транспортных развязок в форме «подковы», что позволит повысить безопасность и улучшить транспортную связность.

Сейчас завершаются геологические, экологические и геодезические изыскания. Завершение проектных работ запланировано на конец этого года.

По итогам проектирования документация будет направлена на государственную экспертизу. После получения положительного заключения и выделения финансирования планируется начать строительные работы,.

