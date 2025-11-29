Участок трассы А-2 в Шымкенте перекроют в выходные

Ремонтные работы продлятся 29 и 30 ноября.

— Приносим извинения за временные неудобства. Просим горожан и гостей Шымкента заранее планировать маршрут, — сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автодорог.

Напомним, трасса А-2 проходит в обход Шымкента по направлению Ташкент–Алматы. Она соединяет город с регионами Казахстана и Узбекистаном, а в городской черте фактически выполняет роль кольцевой дороги, связывая крупные микрорайоны и выезды в соседние области.

Протяженность участка магистрали, проходящего по территории Шымкента, превышает 28 километров. Реконструкция реализуется поэтапно. Завершить проект планируется к 2026 году.

Для расширения автодороги ряд земельных участков выкупается по рыночной стоимости. В периметр проекта вошло 80 земельных наделов, из них владельцам 25-ти уже выплачены компенсации.