Участок трассы А-2 в Шымкенте перекроют в выходные
В эти выходные в Шымкенте временно перекроют часть улицы Акку — от проспекта Республика до автодороги А-2, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ремонтные работы продлятся 29 и 30 ноября.
— Приносим извинения за временные неудобства. Просим горожан и гостей Шымкента заранее планировать маршрут, — сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автодорог.
Напомним, трасса А-2 проходит в обход Шымкента по направлению Ташкент–Алматы. Она соединяет город с регионами Казахстана и Узбекистаном, а в городской черте фактически выполняет роль кольцевой дороги, связывая крупные микрорайоны и выезды в соседние области.
Протяженность участка магистрали, проходящего по территории Шымкента, превышает 28 километров. Реконструкция реализуется поэтапно. Завершить проект планируется к 2026 году.
Для расширения автодороги ряд земельных участков выкупается по рыночной стоимости. В периметр проекта вошло 80 земельных наделов, из них владельцам 25-ти уже выплачены компенсации.