РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:29, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Участок трассы А-2 в Шымкенте перекроют в выходные

    В эти выходные в Шымкенте временно перекроют часть улицы Акку — от проспекта Республика до автодороги А-2, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Участок трассы А-2 в Шымкенте перекроют в выходные
    Фото: управление пассажирского транспорта и автодорог Шымкента

    Ремонтные работы продлятся 29 и 30 ноября.

    — Приносим извинения за временные неудобства. Просим горожан и гостей Шымкента заранее планировать маршрут, — сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автодорог.

    Напомним, трасса А-2 проходит в обход Шымкента по направлению Ташкент–Алматы. Она соединяет город с регионами Казахстана и Узбекистаном, а в городской черте фактически выполняет роль кольцевой дороги, связывая крупные микрорайоны и выезды в соседние области.

    Протяженность участка магистрали, проходящего по территории Шымкента, превышает 28 километров. Реконструкция реализуется поэтапно. Завершить проект планируется к 2026 году.

    Для расширения автодороги ряд земельных участков выкупается по рыночной стоимости. В периметр проекта вошло 80 земельных наделов, из них владельцам 25-ти уже выплачены компенсации.

    Теги:
    Трассы Шымкент Закрытие дорог Ремонт дорог
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают