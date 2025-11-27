РУ
    Более 300 участков изъяли под дороги в Шымкенте

    Проекты по «перекройке» городских магистралей стараются ускорить, хотя часть земель все еще проходит оценку и согласование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Еще один участок дороги закроют на ремонт в Астане
    Фото: freepik.com

    По данным городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, 298 собственникам выплачена денежная компенсация, еще 43 владельцам предоставлены равноценные земельные наделы.

    Под какие объекты изымают землю

    • Проспект Кунаева, 5-й этап
      Для завершения строительства дорожной развязки требовалось 270 участков. 253 из них уже выкуплены и переведены в госсобственность.
    • Автодорога А-2 (от реки Бадам до объездной дороги в микрорайон Казыгурт)
      В периметр проекта попало 80 участков. 25 по решениям о компенсации возвращены государству.
    • Продление улицы С. Байтерекова — реконструкция улицы Ы. Алтынсарина
      Всего необходимо 56 участков. 42 собственника согласились на условия и получили выплаты.
    • Продление улицы Казиева (между улицами Аргынбекова и Толеметова)
      Предусмотрено изъятие 25 участков. 21 земельный надел оформлен в госсобственность.

    В управлении уверяют, что освобождение территорий является частью программы развития транспортного каркаса Шымкента.

    — Эти меры направлены на улучшение дорожно-строительной инфраструктуры Шымкента, повышение пропускной способности трафика и открытие новых перспективных зон развития. Реализация проектов позволит разгрузить центральные и выездные магистрали, улучшить связность районов, ускорить строительство дорог и инженерных сетей. Работы проходят в строгом соответствии с генеральным планом города, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, зачем Шымкенту понадобилось расширять дорожные коридоры, что получают собственники за изъятые земли и какие дела о принудительном отчуждении находятся в судах.

