Более 300 участков изъяли под дороги в Шымкенте
Проекты по «перекройке» городских магистралей стараются ускорить, хотя часть земель все еще проходит оценку и согласование, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, 298 собственникам выплачена денежная компенсация, еще 43 владельцам предоставлены равноценные земельные наделы.
Под какие объекты изымают землю
- Проспект Кунаева, 5-й этап
Для завершения строительства дорожной развязки требовалось 270 участков. 253 из них уже выкуплены и переведены в госсобственность.
- Автодорога А-2 (от реки Бадам до объездной дороги в микрорайон Казыгурт)
В периметр проекта попало 80 участков. 25 по решениям о компенсации возвращены государству.
- Продление улицы С. Байтерекова — реконструкция улицы Ы. Алтынсарина
Всего необходимо 56 участков. 42 собственника согласились на условия и получили выплаты.
- Продление улицы Казиева (между улицами Аргынбекова и Толеметова)
Предусмотрено изъятие 25 участков. 21 земельный надел оформлен в госсобственность.
В управлении уверяют, что освобождение территорий является частью программы развития транспортного каркаса Шымкента.
— Эти меры направлены на улучшение дорожно-строительной инфраструктуры Шымкента, повышение пропускной способности трафика и открытие новых перспективных зон развития. Реализация проектов позволит разгрузить центральные и выездные магистрали, улучшить связность районов, ускорить строительство дорог и инженерных сетей. Работы проходят в строгом соответствии с генеральным планом города, — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, зачем Шымкенту понадобилось расширять дорожные коридоры, что получают собственники за изъятые земли и какие дела о принудительном отчуждении находятся в судах.