21:52, 24 Май 2025 | GMT +5
Участок Северной объездной дороги временно перекроют в Астане
В Астане пройдут работы по среднему ремонту Северной объездной на участке от ул. 191 до шоссе Ондирис, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата Астаны.
В связи с этим, с 26 мая по 10 июня будет полностью перекрыто движение на этом участке.
- Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу, — отметили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Астане участок проспекта Тауелсиздик перекроют на ремонт.