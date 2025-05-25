РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:52, 24 Май 2025 | GMT +5

    Участок Северной объездной дороги временно перекроют в Астане

    В Астане пройдут работы по среднему ремонту Северной объездной на участке от ул. 191 до шоссе Ондирис, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    ремонт дорог жол жөндеу
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В связи с этим, с 26 мая по 10 июня будет полностью перекрыто движение на этом участке.

    - Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу, — отметили в акимате.

    Ранее сообщалось, что в Астане участок проспекта Тауелсиздик перекроют на ремонт.

    Теги:
    Астана Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают