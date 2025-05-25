Участок Северной объездной дороги временно перекроют в Астане

В связи с этим, с 26 мая по 10 июня будет полностью перекрыто движение на этом участке.

- Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу, — отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Астане участок проспекта Тауелсиздик перекроют на ремонт.