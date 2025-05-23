В Астане участок проспекта Тауелсиздик перекроют на ремонт

В связи с этим с 24 по 25 мая текущего года будет частично перекрыто движение на участке от улицы Майлина до проспекта Момышулы. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Фото: акимат Астаны

Ранее сообщалось, что участок дороги от улицы А. Пушкина частично перекроют в Астане.