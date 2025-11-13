Участок республиканской трассы KAZ13 отремонтировали в Костанайской области
В Костанайской области завершены работы по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения KAZ13 «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» на участке км 323-339, от моста через реку Бала-Терисаккан до города Аркалык, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.
Автодорога KAZ13 является одной из ключевых транспортных артерий страны. Проходя по территории Костанайской области, трасса обеспечивает прямое транспортное сообщение между промышленным центром Жезказганом и северными регионами страны, а также сокращает расстояния между Центральным и Северным Казахстаном без необходимости объезда через Астану.
— Последний раз капитальные ремонтные работы на данном участке проводились в 1980–1984 годах. За прошедшие десятилетия, за исключением локальных ямочных ремонтов, покрытие значительно износилось и находилось в неудовлетворительном состоянии: наблюдались выбоины, колейность, пучины и иные дефекты дорожного полотна. В ходе среднего ремонта проведено ресайклирование основания с добавлением нового материала на глубину до 25 см и устройство нижнего и верхнего слоев покрытия из горячей плотной крупнозернистой и мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см и 5 см соотвественно. Также были укреплены обочины, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки, — говорится в сообщении.
На объекте работали 40 единиц дорожно-строительной техники и 60 человек персонала. Ремонт выполнен в установленные сроки в соответствии с утвержденным графиком, подчеркнули в нацкомпании.
Ранее сообщалось, что в Яндекс Картах внедрена обновленная система оповещения о перекрытиях и ограничениях движения на республиканских автодорогах Казахстана.