РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:17, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Участок республиканской трассы KAZ13 отремонтировали в Костанайской области

    В Костанайской области завершены работы по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения KAZ13 «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» на участке км 323-339, от моста через реку Бала-Терисаккан до города Аркалык, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол. 

    трасса KAZ13
    Фото: КазАвтоЖол

    Автодорога KAZ13 является одной из ключевых транспортных артерий страны. Проходя по территории Костанайской области, трасса обеспечивает прямое транспортное сообщение между промышленным центром Жезказганом и северными регионами страны, а также сокращает расстояния между Центральным и Северным Казахстаном без необходимости объезда через Астану.

    — Последний раз капитальные ремонтные работы на данном участке проводились в 1980–1984 годах. За прошедшие десятилетия, за исключением локальных ямочных ремонтов, покрытие значительно износилось и находилось в неудовлетворительном состоянии: наблюдались выбоины, колейность, пучины и иные дефекты дорожного полотна. В ходе среднего ремонта проведено ресайклирование основания с добавлением нового материала на глубину до 25 см и устройство нижнего и верхнего слоев покрытия из горячей плотной крупнозернистой и мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см и 5 см соотвественно. Также были укреплены обочины, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки, — говорится в сообщении. 

    На объекте работали 40 единиц дорожно-строительной техники и 60 человек персонала. Ремонт выполнен в установленные сроки в соответствии с утвержденным графиком, подчеркнули в нацкомпании.

    Ранее сообщалось, что в Яндекс Картах внедрена обновленная система оповещения о перекрытиях и ограничениях движения на республиканских автодорогах Казахстана. 

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Костанайская область Ремонт дорог
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают