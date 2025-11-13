Участок республиканской трассы KAZ13 отремонтировали в Костанайской области

Автодорога KAZ13 является одной из ключевых транспортных артерий страны. Проходя по территории Костанайской области, трасса обеспечивает прямое транспортное сообщение между промышленным центром Жезказганом и северными регионами страны, а также сокращает расстояния между Центральным и Северным Казахстаном без необходимости объезда через Астану.

— Последний раз капитальные ремонтные работы на данном участке проводились в 1980–1984 годах. За прошедшие десятилетия, за исключением локальных ямочных ремонтов, покрытие значительно износилось и находилось в неудовлетворительном состоянии: наблюдались выбоины, колейность, пучины и иные дефекты дорожного полотна. В ходе среднего ремонта проведено ресайклирование основания с добавлением нового материала на глубину до 25 см и устройство нижнего и верхнего слоев покрытия из горячей плотной крупнозернистой и мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см и 5 см соотвественно. Также были укреплены обочины, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки, — говорится в сообщении.

На объекте работали 40 единиц дорожно-строительной техники и 60 человек персонала. Ремонт выполнен в установленные сроки в соответствии с утвержденным графиком, подчеркнули в нацкомпании.

Ранее сообщалось, что в Яндекс Картах внедрена обновленная система оповещения о перекрытиях и ограничениях движения на республиканских автодорогах Казахстана.