    18:54, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Актуальные данные о перекрытиях на республиканских автодорогах теперь доступны в Яндекс Картах

    В Яндекс Картах внедрена обновленная система оповещения о перекрытиях и ограничениях движения на республиканских автодорогах Казахстана, передает Kazinform.

    трассы, терминал. платные дороги
    Фото: КазАвтоЖол

    Проект реализован совместно с национальной компанией «ҚазАвтоЖол» в преддверии зимнего сезона, когда погодные условия часто влияют на безопасность и пропускную способность трасс.

    Теперь пользователи смогут в режиме реального времени получать информацию о перекрытиях, связанных с дорожными работами или неблагоприятными погодными явлениями, а также заранее планировать маршруты с учетом текущей дорожной ситуации.

    трассы, платные дороги, терминал
    Фото: KазАвтоЖол

    Обновление реализовано с применением технологии API, что позволяет автоматически и оперативно отображать в Яндекс Картах и Навигаторе данные об участке, сроках ограничения и предлагать альтернативные маршруты движения.


    Кроме того, узнать о состоянии дорог республиканского значения можно, обратившись в круглосуточный колл-центр 1403.

