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    17:47, 14 Май 2025 | GMT +5

    Участок проспекта Улы Дала временно закроют в Астане

    Акимат просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, передает агентство Kazinform.

    Пробки Астана Кептеліс
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает работы по среднему ремонту по проспекту Улы Дала на участке от пр. Аль-Фараби до ул. А. Бокейхана. 

    В связи с этим с 14 по 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

    — Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — отметили в акимате.

    Ранее сообщалось, что средний ремонт проведут по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы Кажымукана до улицы Куйши Дина.

    Теги:
    Дороги Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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