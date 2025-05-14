Участок проспекта Улы Дала временно закроют в Астане
Акимат просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, передает агентство Kazinform.
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает работы по среднему ремонту по проспекту Улы Дала на участке от пр. Аль-Фараби до ул. А. Бокейхана.
В связи с этим с 14 по 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — отметили в акимате.
Ранее сообщалось, что средний ремонт проведут по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы Кажымукана до улицы Куйши Дина.