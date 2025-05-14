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    14:08, 14 Май 2025 | GMT +5

    В Астане перекроют участок проспекта Тауелсиздик

    Средний ремонт проведут по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы Кажымукана до улицы Куйши Дина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ремонт дорог дорожные знаки Жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны работы будут проводиться с 15 по 20 мая текущего года с частичным перекрытием движения на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

    В Астане перекроют участок проспекта Тауелсиздик
    Фото: акимат Астаны

    — Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что участок улицы Ш. Калдаякова временно закроют в Астане в период с 14 по 25 мая текущего года.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Ремонт дорог
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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