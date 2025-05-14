В Астане перекроют участок проспекта Тауелсиздик

Как сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны работы будут проводиться с 15 по 20 мая текущего года с частичным перекрытием движения на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: акимат Астаны

— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что участок улицы Ш. Калдаякова временно закроют в Астане в период с 14 по 25 мая текущего года.