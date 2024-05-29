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    15:16, 29 Май 2024 | GMT +6

    Участок проспекта Кабанбай батыра закроют на ремонт в Астане

    ремонт дорог
    Фото: акимат Астаны

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны проводит средний ремонт дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Сыганак до ул. Керей Жанибек хандар, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    С 29 мая по 3 июня текущего года этот участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Участок проспекта Кабанбай батыра закроют на ремонт в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Как сообщалось ранее, четыре востребованных маршрута столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Астана Строительство ЖКХ Благоустройство Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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