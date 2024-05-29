Участок проспекта Кабанбай батыра закроют на ремонт в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны проводит средний ремонт дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Сыганак до ул. Керей Жанибек хандар, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

С 29 мая по 3 июня текущего года этот участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Фото: акимат Астаны

Как сообщалось ранее, четыре востребованных маршрута столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог.