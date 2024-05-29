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    08:12, 29 Май 2024 | GMT +6

    Популярные автобусные маршруты в Астане изменили свое движение

    автобус
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Четыре востребованных маршрута столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    - До завершения ремонтных работ временно изменена схема движения маршрутов № 3, 21, 29, 29А, - сообщили в CTS.

    С измененной схемой движения автобусов можно ознакомиться по схемам ниже. 

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Сыганак до улицы Керей Жанибек хандар.

    В этой связи с 29 мая по 3 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

    маршрут автобуса
    Фото: CTS
    маршрут автобуса
    Фото: CTS
    маршрут автобуса
    Фото: CTS

     

    Теги:
    Дороги Ремонт Автобус Астана Закрытие дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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