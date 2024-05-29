Популярные автобусные маршруты в Астане изменили свое движение

Четыре востребованных маршрута столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

- До завершения ремонтных работ временно изменена схема движения маршрутов № 3, 21, 29, 29А, - сообщили в CTS.

С измененной схемой движения автобусов можно ознакомиться по схемам ниже.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Сыганак до улицы Керей Жанибек хандар.

В этой связи с 29 мая по 3 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

Фото: CTS

Фото: CTS