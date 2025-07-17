10:17, 17 Июль 2025 | GMT +5
Участок проезда под мостом Арыс перекрыли в Астане
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по местному проезду под мостом Арыс, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
В связи с этим с 16 по 20 июля текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.
В акимате обратились с просьбой к жителям и гостям столицы — заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Напомним, участок улицы Достык в Астане будет закрыт на ремонт до 21 июля.
Также участок улицы Сыганак перекрыли до 25 июля в столице.