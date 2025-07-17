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    10:17, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Участок проезда под мостом Арыс перекрыли в Астане

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по местному проезду под мостом Арыс, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Участок проезда под мостом Арыс перекрыли в Астане
    Фото: yandex.kz

    В связи с этим с 16 по 20 июля текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

    В акимате обратились с просьбой к жителям и гостям столицы — заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Напомним, участок улицы Достык в Астане будет закрыт на ремонт до 21 июля.

    Также участок улицы Сыганак перекрыли до 25 июля в столице.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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