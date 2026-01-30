Участок дороги Ушарал – Достык закрыли в области Жетысу

30 января в 11:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал – Достык» км. 84-164 (п. Коктума – ст. Достык) в области Жетысу. Ориентировочное время открытия дороги – 2 февраля 2026 года в 08:30.

С 11:00 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-718 (уч. с.Бейнеу – с.Жетыбай) в Мангистауской области.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана и в Астане. Ожидается, что почти весь Казахстан накроет туманом.