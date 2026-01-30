Почти весь Казахстан накроет туманом

30 января днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Утром и днем в горах Туркестанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, западе, в горных районах туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман.

В Шымкенте 30 января временами ожидается туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

30 января на западе, юге, в центре Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Астане временами ожидается туман.

30-31 января на севере, востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане 31 января ночью и утром ожидается туман.

30 января на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере Атырауской области ожидается туман.

В ближайший час и до конца дня 29 января, сутки 30 января в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный в центре области порывы 15-20 м/с.

30 января на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде 30 января временами ожидается туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане 30 января временами ожидается туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в Аягозском районе порывы 15-18 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман.

30 января в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.