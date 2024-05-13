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    23:00, 12 Май 2024 | GMT +6

    Участок дороги «Атырау — Индер — Уральск» временно закрыт

    су басты
    Фото: акимат Индерского района

    В связи с угрозой подтопления с 22:00 12 мая закрыт участок республиканской трассы «Атырау-Уральск» протяженностью 7 км, пролегающей через поселок Индербор, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    — Автомобилистам, следующим в город Уральск, следует воспользоваться трассой «Атырау — Махамбет», — пояснили в штабе. 

    Напомним, ранее сообщалось, что в Атырауской области под угрозой подтопления дорога в Индербор и село Талдыколь. Прогнозируется, что пик паводка в области наступит через 4-5 дней.

     

    Теги:
    Атырауская область МЧС Наводнение Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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