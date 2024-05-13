В связи с угрозой подтопления с 22:00 12 мая закрыт участок республиканской трассы «Атырау-Уральск» протяженностью 7 км, пролегающей через поселок Индербор, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

— Автомобилистам, следующим в город Уральск, следует воспользоваться трассой «Атырау — Махамбет», — пояснили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырауской области под угрозой подтопления дорога в Индербор и село Талдыколь. Прогнозируется, что пик паводка в области наступит через 4-5 дней.