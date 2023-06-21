Участок алматинского терренкура вернули в госсобственность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы вернул в государственную собственность верхнюю часть участка на терренкуре. Об этом на встрече с жителями Медеуского района сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках развития общественных пространств района возвращена в государственную собственность верхняя часть водоема на терренкуре. На сегодня проводится разработка ПСД по ее реконструкции. Также до конца этого года будет проведен текущий ремонт терренкура», - сказал аким.

В пресс-службе акимата города уточнили, что в госсобственность был возвращен тот участок, на котором ранее планировали вести строительство.

В апреле этого жители Алматы выступили против сноса спортивной площадки и строительства жилого комплекса на данном участке. В акимате тогда ответили, что строительство ведется без разрешения.