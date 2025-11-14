Участница конкурса Silk Way Star признана одной из 30 выдающихся женщин Малайзии

— Быть признанной одной из 30 выдающихся женщин Малайзии, наряду с такими невероятными женщинами — это огромная честь для меня, — написала Язмин.

Певица поблагодарила всех, кто поддерживал и верил в нее.

Напомним, что на прошлой неделе в Астане определились полуфиналисты масштабного вокального проекта Silk Way Star. В финал вышли талантливые исполнители из Казахстана, Армении, Грузии, Китая, Малайзии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

По итогам восьмого эпизода лидером стала Язмин Азиз, набравшая 128 баллов. Она также возглавила общий рейтинг по сумме всех этапов.

В полуфинале, который пройдет в предстоящие выходные, участников ждут новые творческие вызовы — исполнение песен в дуэте с казахстанскими звездами.

Эфиры проекта в Казахстане выходят каждую субботу в 20:00 — на телеканале Jibek Joly и в 22:30 — на телеканале Silk Way, открывающем проекту путь к международной аудитории.

Проект Silk Way Star стал первым азиатским вокальным конкурсом, собравшим на одной сцене исполнителей из 12 стран: Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.