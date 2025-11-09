Кто прошел в полуфинал международного вокального проекта в Астане

На сцене проекта на телеканале Jibek Joly, прозвучали легендарные композиции, принесшие победу на крупнейших мировых конкурсах. Восьмой эпизод собрал восемь участников из разных стран.

Кадр из видео

Первой на сцену вышла представительница Малайзии Язмин Азиз. Она исполнила энергичный хит Proud Mary и предстала перед зрителями в неожиданном образе рок-исполнительницы.

— Сегодня на сцене будет совсем другая Язмин Азиз, — сказала певица во время подготовки к выступлению.

Своим мощным вокалом и харизмой артистка покорила публику и жюри.

Кадр из видео

Участник из Таджикистана Фахриддин Хакимов представил трогательную песню Arcade.

— Я представляю Таджикистан и сделаю все, чтобы моя любимая страна вышла в финал. Сегодня хочу подарить вам ещё одну красивую и трогательную песню, — поделился он перед выступлением.

Певец показал искренность, мастерство и уверенность на сцене, чем заслужил поддержку зрителей.

Кадр из видео

Казахстанский участник ALEM исполнил драйвовую композицию I Wanna Be Your Slave.

— Я всегда нахожу то, что мне по душе. Мне нравится эта песня, её атмосфера и энергетика, — рассказал он во время подготовки.

Артист продемонстрировал индивидуальный стиль, свободу самовыражения и современное звучание.

Кадр из видео

Представительница Узбекистана Мадинабону Адылова выбрала популярную песню Fairytale, победившую на «Евровидении» в 2009 году.

— Я выбрала очень популярную песню — она победила на конкурсе «Евровидение» в 2009 году, — отметила певица.

Её сценическое обаяние и выразительный вокал придали хиту новое звучание.

Кадр из видео

От Грузии выступил Автандил Абесламидзе с композицией Tattoo.

— Сегодня я подготовился на максимум, чтобы покорить жюри и получить только высокие оценки. Я спою всем сердцем, — сказал он перед выходом на сцену.

Эмоциональное исполнение и мощный вокал певца произвели сильное впечатление на публику.

Кадр из видео

Участница из Монголии Мишель Джозеф выбрала песню Earth Song.

— Моменты, когда я пишу музыку и слова песен, приносят мне особое счастье. Это знак того, что я иду по правильному пути, — поделилась исполнительница.

Своим выступлением она передала глубокое послание о человечности, добре и гармонии с природой.

Кадр из видео

На сцене также выступил представитель Китая Чжан Хэ Сюань, исполнивший песню Yíng ma le.

— Несмотря на то, что это музыкальное состязание, между нами больше дружбы, чем соперничества. Для нас дружба — на первом месте, а конкурс — на втором. Поэтому моя сегодняшняя песня о единстве, согласии и семейном счастье. Я хочу, чтобы каждый слушатель почувствовал это, — сказал певец.

Его проникновенные слова и исполнение стали символом единства и дружбы между участниками.

Кадр из видео

Завершил выступления представитель Армении Саро Геворгян с композицией River.

— Эта песня уже давно в моём репертуаре. Каждый раз, когда я её исполняю, зрители испытывают особые эмоции. Сегодня я хочу открыть зрителям новую грань себя. Вы услышите силу моего голоса, которой не было в предыдущих выступлениях, — рассказал он.

Его мощное и эмоциональное исполнение покорило зал и членов жюри.

По итогам восьмого эпизода лидером стала Язмин Азиз из Малайзии, набравшая 128 баллов. Она также возглавила общий рейтинг по сумме всех этапов.

Наименьшее количество баллов получил Фахриддин Хакимов из Таджикистана. Однако представитель жюри от Китая — известный композитор и продюсер Хун Бин — воспользовался правом вето и оставил его в шоу.

Таким образом, все восемь участников продолжают борьбу за звание победителя Silk Way Star и встретятся в полуфинале на сцене в Астане.

Кадр из видео

В полуфинале участников ждут новые творческие вызовы — они исполнят песни в дуэте с казахстанскими звездами. Зрителей и поклонников проекта ожидают необычные выступления, музыкальные сочетания и яркие сценические образы.

Полную версию восьмого выпуска можно посмотреть на YouTube-канале Jibek Joly.

Напомним, в Казахстане эфиры проекта выходят каждую субботу: в 20:00 — на телеканале Jibek Joly и в 22:30 — на телеканале Silk Way, который открывает проекту путь к международной аудитории.