Участница Silk Way Star из Узбекистана назвала главного соперника в гранд-финале

По словам певицы, уровень участников проекта чрезвычайно высок и говорить о соперничестве сложно. Тем не менее, среди всех конкурсантов она особо выделила представителя Армении — Саро Геворгяна.

Фото: silkway.star / instagram.com

— Мы все здесь профессионалы, все очень круто поем. Но если говорить про соперника, я очень-очень хочу обогнать Саро Геворгяна — участник из Армении. Я его очень сильно люблю, он очень крутой. Считаю, что он самый талантливый на этом проекте и просто профессионал. Каждый эфир у него все стабильно и нет плохих выступлений, — рассказала Мадинабону Адылова.

Фото: silkway.star / instagram.com

При этом артистка подчеркнула, что воспринимает происходящее не как конкуренцию, а как личный творческий вызов. Она также отметила дружескую атмосферу между участниками и рассказала о том, как поддерживает связь с коллегами вне эфиров.

— Мы с ним дружим. Часто разговариваем. У нас есть общая группа, где все общаемся. То есть у нас очень дружная атмосфера на проекте, — добавила певица.

Фото: silkway.star / instagram.com

Напомним, на финишную прямую вышли семь сильнейших голосов Азии:

ALEM (Казахстан)

Язмин Азиз (Малайзия)

Автандил Абесламидзе (Грузия)

Мишель Джозеф (Монголия)

Чжан Хэ Сюань (Китай)

Саро Геворгян (Армения)

Мадинабону Адылова (Узбекистан)

Фото: silkway.star / instagram.com

Гранд-финал состоится 22 ноября и будет показан в прямом эфире на телеканале Jibek Joly в 20:00. Трансляции одновременно пройдут в Казахстане, Азербайджане (Space TV), Таджикистане («Сафина»), Кыргызстане («Музыка» и «Мадания») и Монголии (UBS и «АИСТ Глобал»).

Фото: silkway.star / instagram.com

Победитель будет определен по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей. Поддержать своего фаворита можно на сайте silkwaystar.org.

Silk Way Star реализуется в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

Ранее мы писали о том, как казахстанский певец ALEM готовится к гранд-финалу первого азиатского вокального проекта Silk Way Star.