    20:00, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Участница Silk Way Star из Узбекистана назвала главного соперника в гранд-финале

    Мадинабону Адылова — финалистка первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star, представляющая Узбекистан, в эфире программы «Бүгін.Live» поделилась впечатлениями об участии в конкурсе и отметила самого сильного соперника, передает агентство Kazinform.

    Фото: silkway.star / instagram

    По словам певицы, уровень участников проекта чрезвычайно высок и говорить о соперничестве сложно. Тем не менее, среди всех конкурсантов она особо выделила представителя Армении — Саро Геворгяна.

    Фото: silkway.star / instagram.com

    — Мы все здесь профессионалы, все очень круто поем. Но если говорить про соперника, я очень-очень хочу обогнать Саро Геворгяна — участник из Армении. Я его очень сильно люблю, он очень крутой. Считаю, что он самый талантливый на этом проекте и просто профессионал. Каждый эфир у него все стабильно и нет плохих выступлений, — рассказала Мадинабону Адылова.

    Фото: silkway.star / instagram.com

    При этом артистка подчеркнула, что воспринимает происходящее не как конкуренцию, а как личный творческий вызов. Она также отметила дружескую атмосферу между участниками и рассказала о том, как поддерживает связь с коллегами вне эфиров.

    — Мы с ним дружим. Часто разговариваем. У нас есть общая группа, где все общаемся. То есть у нас очень дружная атмосфера на проекте, — добавила певица.

    Фото: silkway.star / instagram.com

    Напомним, на финишную прямую вышли семь сильнейших голосов Азии:

    • ALEM (Казахстан)
    • Язмин Азиз (Малайзия)
    • Автандил Абесламидзе (Грузия)
    • Мишель Джозеф (Монголия)
    • Чжан Хэ Сюань (Китай)
    • Саро Геворгян (Армения)
    • Мадинабону Адылова (Узбекистан)
    Фото: silkway.star / instagram.com

    Гранд-финал состоится 22 ноября и будет показан в прямом эфире на телеканале Jibek Joly в 20:00. Трансляции одновременно пройдут в Казахстане, Азербайджане (Space TV), Таджикистане («Сафина»), Кыргызстане («Музыка» и «Мадания») и Монголии (UBS и «АИСТ Глобал»).

    Фото: silkway.star / instagram.com

    Победитель будет определен по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей. Поддержать своего фаворита можно на сайте silkwaystar.org.

    Silk Way Star реализуется в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

    Ранее мы писали о том, как казахстанский певец ALEM готовится к гранд-финалу первого азиатского вокального проекта Silk Way Star.

