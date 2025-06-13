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    21:43, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Участников массовой драки в Алматы арестовали

    Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту драки между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Участников массовой драки в Алматы арестовали
    Фото: кадр из видео

    В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как несколько мужчин избивают лежащего человека, после чего в конфликт вмешиваются другие. Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Алмагуль. 

    В департаменте полиции города сообщили, что по факту драки между мужчинами в управлении полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

    — Все участники инцидента были задержаны по горячим следам и доставлены в полицию. На данном этапе подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

    Отмечается, что в момент происшествия вызовов на пульт 102 не поступало. Однако ситуацию оперативно пресекли патрульные экипажи «Буран-142» и «Буран-137», которые выявили нарушение общественного порядка в ходе патрулирования и своевременно вмешались.

    Департамент полиции города Алматы призывает граждан соблюдать нормы поведения в общественных местах и не оставаться равнодушными к правонарушениям.

    Накануне в Алматы у ресторана на улице Абылай хана произошел инцидент с участием мужчины и сотрудников полиции. По данному факту проводится расследование. 

    Ранее также была зафиксирована массовая драка возле одного из увеселительных заведений города. По данному инциденту в полиции возбудили уголовное дело. 

    Кроме того, на территории одного из жилых комплексов города произошла массовая драка с применением холодного оружия. Пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное дело. 

    Теги:
    Полиция Драка Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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