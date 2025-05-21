В Алматы после видео с массовой дракой полиция начала расследование
В социальных сетях распространилось видео драки ночью на улицах города Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что звонков на пульт «102» в момент происшествия не поступало.
— Тем не менее, по факту опубликованных видеоматериалов сотрудниками полиции незамедлительно начата проверка. Участники потасовки уже установлены. В настоящее время каждому из них будет дана правовая оценка, — отметили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Отмечается, что массовая драка произошла возле одного из увеселительных заведений.
По факту хулиганских действий управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.
В полиции отметили, что занимают принципиальную позицию в отношении грубых нарушений общественного порядка, особенно с применением насилия. Подобные действия будут пресекаться строго в рамках закона.
Напомним, ранее сообщалось, что в одном из заведений Алматы произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек.