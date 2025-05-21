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    17:07, 21 Май 2025 | GMT +5

    В Алматы после видео с массовой дракой полиция начала расследование

    В социальных сетях распространилось видео драки ночью на улицах города Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    драка
    Фото: pixabay

    В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что звонков на пульт «102» в момент происшествия не поступало.

    — Тем не менее, по факту опубликованных видеоматериалов сотрудниками полиции незамедлительно начата проверка. Участники потасовки уже установлены. В настоящее время каждому из них будет дана правовая оценка, — отметили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Отмечается, что массовая драка произошла возле одного из увеселительных заведений.

    По факту хулиганских действий управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

    В полиции отметили, что занимают принципиальную позицию в отношении грубых нарушений общественного порядка, особенно с применением насилия. Подобные действия будут пресекаться строго в рамках закона.

    Напомним, ранее сообщалось, что в одном из заведений Алматы произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек.

    Теги:
    Полиция Драка Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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