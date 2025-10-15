Участник видео с задержанием в Алматы сделал заявление

В социальных сетях появилось видеообращение самого участника инцидента. В ролике молодой человек заявил, что полицейские подбросили ему наркотические вещества.

— 29 сентября сотрудники полиции незаконно провели обыск и обвинили меня в том, что в моем кармане был найден наркотик. Однако на видеозаписи четко видно, что этот предмет был подброшен самими полицейскими, — сказал он.

Он обратился к властям с просьбой провести объективное и независимое расследование. Также парень заявил, что при необходимости готов предоставить имеющуюся видеозапись и другие доказательства.

В департаменте полиции официально ответили, что данная информация не соответствует действительности. Отмечается, что указанный гражданин ранее был задержан по сообщению о неоплате аренды квартиры, сдаваемой посуточно, и привлечен к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

— В отношении указанного гражданина никакого уголовного дела по факту хранения либо сбыта наркотических средств не возбуждалось. В ходе проверки запрещенные вещества у него не изымались. Все действия сотрудников полиции при его задержании осуществлялись строго в рамках закона, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

В полиции добавили, что мужчина является ранее судимым лицом, состоящим на пробационном контроле в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Согласно условиям надзора, ему запрещено находиться на улице в ночное время суток, однако он нарушил данные ограничения. В связи с этим в пробационную службу направлено представление о пересмотре меры наказания.

— Попытка распространения ложных сведений через социальные сети рассматривается как попытка уйти от ответственности и вызвать искусственный общественный резонанс. По факту распространения заведомо ложной информации действия мужчины будут проверены и получат правовую оценку в установленном порядке, — добавили в полиции.

Напомним, 26 сентября в сети распространилась видеозапись задержания: двух молодых людей уложили на землю, а один из полицейских подошел к парню, лежащему лицом вниз, и положил ему в задний карман некий предмет. Эти действия вызвали бурную реакцию у горожан и породили множество вопросов.

Позже в департаменте полиции Алматы пояснили, что на кадрах зафиксировано, как сотрудник возвращает задержанному личную вещь, выпавшую во время задержания. В полиции подчеркнули, что версия о подбрасывании наркотиков не соответствует действительности.