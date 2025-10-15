РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Участник видео с задержанием в Алматы сделал заявление

    История с задержанием в Алматы, во время которого полицейский положил в карман молодому человеку некий предмет, получила продолжение, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: кадр из видео

    В социальных сетях появилось видеообращение самого участника инцидента. В ролике молодой человек заявил, что полицейские подбросили ему наркотические вещества.

    — 29 сентября сотрудники полиции незаконно провели обыск и обвинили меня в том, что в моем кармане был найден наркотик. Однако на видеозаписи четко видно, что этот предмет был подброшен самими полицейскими, — сказал он. 

    Он обратился к властям с просьбой провести объективное и независимое расследование. Также парень заявил, что при необходимости готов предоставить имеющуюся видеозапись и другие доказательства.

    В департаменте полиции официально ответили, что данная информация не соответствует действительности. Отмечается, что указанный гражданин ранее был задержан по сообщению о неоплате аренды квартиры, сдаваемой посуточно, и привлечен к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

    — В отношении указанного гражданина никакого уголовного дела по факту хранения либо сбыта наркотических средств не возбуждалось. В ходе проверки запрещенные вещества у него не изымались. Все действия сотрудников полиции при его задержании осуществлялись строго в рамках закона, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

    В полиции добавили, что мужчина является ранее судимым лицом, состоящим на пробационном контроле в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Согласно условиям надзора, ему запрещено находиться на улице в ночное время суток, однако он нарушил данные ограничения. В связи с этим в пробационную службу направлено представление о пересмотре меры наказания.

    — Попытка распространения ложных сведений через социальные сети рассматривается как попытка уйти от ответственности и вызвать искусственный общественный резонанс. По факту распространения заведомо ложной информации действия мужчины будут проверены и получат правовую оценку в установленном порядке, — добавили в полиции.

    Напомним, 26 сентября в сети распространилась видеозапись задержания: двух молодых людей уложили на землю, а один из полицейских подошел к парню, лежащему лицом вниз, и положил ему в задний карман некий предмет. Эти действия вызвали бурную реакцию у горожан и породили множество вопросов. 

    Позже в департаменте полиции Алматы пояснили, что на кадрах зафиксировано, как сотрудник возвращает задержанному личную вещь, выпавшую во время задержания. В полиции подчеркнули, что версия о подбрасывании наркотиков не соответствует действительности.

    Теги:
    Наркотики Соцсети Полиция Видео Алматы Задержания
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают