Участник протестов в поддержку Палестины может стать новым мэром Нью-Йорка

34-летний Зохран Мамдани, представитель левого крыла Демпартии и сын выходцев из Индии, стал главным фаворитом на выборах мэра Нью-Йорка. Политик может стать первым мусульманином и первым открытым социалистом, занявшим пост главы крупнейшего города США, где живет самая большая еврейская община за пределами Израиля.



По данным последних опросов, Мамдани уверенно опережает бывшего губернатора штата Эндрю Куомо на 25 процентных пунктов.



Эксперты отмечают, что Мамдани «пользуется проблемами своих соперников», а его поддерживают прежде всего молодые избиратели, разочарованные ростом цен и кризисом жилья. Мамдани обещает бесплатный общественный транспорт, детские сады и городские супермаркеты, а финансировать эти меры предлагает за счет повышения налогов для богатых.



Однако фигура Мамдани вызывает споры. Он участвовал в акциях под лозунгом «Глобализируйте интифаду», что многие еврейские организации восприняли как угрозу. Кроме того, его критики напоминают, что «борец за бедных» вырос в лофте за два миллиона долларов.



Президент Дональд Трамп уже назвал его «коммунистическим безумцем, который погубит Нью-Йорк». По данным американских СМИ, Минюст США проверяет источники финансирования его кампании и даже законность получения им гражданства. Выборы пройдут 4 ноября: если прогнозы подтвердятся, Мамдани может вступить в должность уже 1 января 2026 года.

