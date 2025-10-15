Участковый спас 4-летнюю девочку от падения с высоты
В Атырау участковый инспектор полиции спас 4-летнюю девочку от падения с высоты. Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов микрорайона Нурсая, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.
— Маленькая девочка, оставшись дома одна, открыла окно, села на подоконник, опершись на москитную сетку. Опасную ситуацию заметила проходившая мимо женщина — она начала разговаривать с ребенком и сразу же вызвала полицию, — говорится в сообщении.
Участковый инспектор поста № 14 Рустем Жумабаев оперативно прибыл на место, поговорил с ребенком через закрытую дверь и предотвратил трагедию. Как выяснилось позже, мать девочки ненадолго вышла из дома, чтобы отвести старшую дочь в школу.
Благодаря профессиональным действиям полицейского, а также бдительности неравнодушной женщины, удалось избежать несчастного случая.
— Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, даже на короткое время. Установите на окна специальные замки и фиксаторы. Москитная сетка — не средство защиты, она не выдержит вес ребенка. Объясняйте детям, насколько опасно играть возле окон и балконов, — напоминают полицейские.
