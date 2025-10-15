РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:42, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Участковый спас 4-летнюю девочку от падения с высоты

    В Атырау участковый инспектор полиции спас 4-летнюю девочку от падения с высоты. Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов микрорайона Нурсая, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Окно ребенок выпал терезе бала
    Фото: Kazinform

    — Маленькая девочка, оставшись дома одна, открыла окно, села на подоконник, опершись на москитную сетку. Опасную ситуацию заметила проходившая мимо женщина — она начала разговаривать с ребенком и сразу же вызвала полицию, — говорится в сообщении.

    Участковый инспектор поста № 14 Рустем Жумабаев оперативно прибыл на место, поговорил с ребенком через закрытую дверь и предотвратил трагедию. Как выяснилось позже, мать девочки ненадолго вышла из дома, чтобы отвести старшую дочь в школу.

    Благодаря профессиональным действиям полицейского, а также бдительности неравнодушной женщины, удалось избежать несчастного случая.

    — Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, даже на короткое время. Установите на окна специальные замки и фиксаторы. Москитная сетка — не средство защиты, она не выдержит вес ребенка. Объясняйте детям, насколько опасно играть возле окон и балконов, — напоминают полицейские.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане гуманнее всего воспитывают детей среди стран Европы и ЦА. 

    Асель Елюбаева
    Автор
