Участки в водоохранной зоне Алматы вернули в госсобственность

В Алматы по решению суда в государственную собственность возвращены 17 земельных участков общей площадью свыше 7,7 гектара, расположенных в водоохранной зоне реки Бекенбай (микрорайон Музтау, ранее — Бутаковка) в Медеуском районе, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в акимате города, в ходе проверки специалисты выявили нарушения при оформлении кадастровых паспортов объектов недвижимости, расположенных на этих земельных участках.

По результатам проверки департамент по управлению земельными ресурсами Алматы выдал предписание об аннулировании идентификационных документов на 17 участков. Однако требования исполнены не были, после чего ведомство обратилось с иском в Специализированный межрайонный экономический суд. Суд полностью удовлетворил исковые требования.

После вступления судебного решения в законную силу все 17 земельных участков были возвращены в государственную собственность.

Ранее в государственную собственность возвращены восемь земельных участков общей площадью 14,6777 га, расположенные в Турксибском районе Алматы.