Участки двух улиц временно перекроют в Алматы

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23:00 26 ноября до 6:00 28 ноября в Турксибском районе будет ограничено движение автотранспорта по улице Лавренева от дома № 43а на улице Наманганской до улицы Майлина по западной стороне. Движение в обоих направлениях будет организовано по восточной стороне указанного участка.

Временные ограничения вводятся для устранения просадки асфальтного покрытия на сетях теплоснабжения, проходящих под проезжей частью данной улицы, выявленной специалистами. Работы будут проводиться подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств.

Кроме того, с 09:00 27 ноября до 18:00 28 ноября движение будет частично ограничено на пересечении улиц Берегового и Ю. Кима в северном направлении, при этом южное движение останется открытым.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении работ по замене плиты перекрытия, повреждение которой было обнаружено в ходе планового осмотра. Плита расположена под проезжей частью указанных улиц.

Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 26 ноября, можно узнать по ссылке.