Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 26 ноября

По данным нацкомпании, новых ограничений на дорогах не вводилось, в трех областях по-прежнему действуют ранее установленные ограничения движения.

Павлодарская область:

на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) ведено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область:

на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области — село Тимирязево) введено ограничение движения для всех видов транспортных средств.

Восточно-Казахстанская область:

на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.

Напомним, сегодня в 15 регионах Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение. Большинство регионов Казахстана накроет туман, местами ожидаются гололед, снег и метель.