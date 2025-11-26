08:40, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 26 ноября
В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным нацкомпании, новых ограничений на дорогах не вводилось, в трех областях по-прежнему действуют ранее установленные ограничения движения.
Павлодарская область:
- на автодороге «Астана-Шидерты- Павлодар-Успенка-граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана) ведено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта.
Северо-Казахстанская область:
- на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области — село Тимирязево) введено ограничение движения для всех видов транспортных средств.
Восточно-Казахстанская область:
- на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск до окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом.
Напомним, сегодня в 15 регионах Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение. Большинство регионов Казахстана накроет туман, местами ожидаются гололед, снег и метель.