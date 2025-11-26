РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:27, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан снова накроет туманом: штормовая погода ожидается 26 ноября

    В 15 регионах Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение 26 ноября, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Казгидромет».

    Туман / Тұман
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    26 ноября на западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман.

    Ночью и утром на севере, западе Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с.

    Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман.

    Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, юге, в центре области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. 

    Ночью на севере, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. 

    Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман.

    Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. 

    На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. 

    В центре Кызылординской области ожидается туман.

    На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.

    В области Жетысу ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. 

    На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 

    На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью 15-20, на юге области порывы 23 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. 

    В Астане 26 ноября ожидается ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

    26-28 ноября в Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 26-28 ноября в горных районах области 15-20 м/с.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
