Казахстан снова накроет туманом: штормовая погода ожидается 26 ноября

26 ноября на западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, юге, в центре области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.

В области Жетысу ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью 15-20, на юге области порывы 23 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В Астане 26 ноября ожидается ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

26-28 ноября в Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 26-28 ноября в горных районах области 15-20 м/с.