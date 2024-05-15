Участки для строительства домов в пострадавших от паводков районах определили в ЗКО

В Западно-Казахстанской области продолжают свою работу комиссии по компенсации ущерба от наводнения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов, комиссии работают в Уральске, Каратобинском, Сырымском, Байтерекском, Борлинском и Теректинском районах. Там, где это возможно, проводится техническая проверка.

- Вследствие чрезвычайной ситуации в области повреждены 1 497 жилых домов, в том числе 456 признаны непригодными для дальнейшего проживания – в Каратобинском районе 90, Теректинском - 116, Байтерекском - 9, Борлинском - 127. Определены земельные участки для строительства новых домов, снесены остатки, проводятся земляные работы. Местные компании начали строительные работы, – проинформировал Т.Каюпов.

По его словам, по просьбам жителей, будут приобретены 70 домов.

Фото: Kazinform

Пострадавшим от наводнения оказывается единовременная социальная помощь в размере 100 МРП (369,2 тысячи тенге).

Замакима области напомнил, что социальную помощь на общую сумму 2,4 миллиарда тенге получили 6 679 семей, и сообщил, что помощь оказывается и жителям дач.

- Известно, что возникают трудности в связи с тем, что территорий дачных массивов еще не сошла вода. Поэтому, используя технические возможности «Гарыш сапары» и других уполномоченных учреждений, мы выявляем, какой ущерб нанесен имуществу жителей по месту их проживания. В связи с этим, будет выплачена единовременная социальная помощь. Наряду с этим, поступили заявления от 8 500 жителей дачных массивов, в том числе, через центры обслуживания населения установлено, что у 2 500 заявителей нет другого жилья. И все же на следующем этапе будет проведена проверка на наличие или отсутствие жилья в собственности членов семей. Только после этого, в случае отсутствия другого жилья, будет рассматриваться вопрос о приобретении квартир и строительстве новых домов. Мы стараемся как можно быстрее решить все эти вопросы, – сказал Т.Каюпов.

Ранее сообщалось, что в связи с наводнением вдвое увеличились объемы противокомариной обработки на территории Уральска.