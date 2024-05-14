Вдвое увеличился объем противокомариной обработки в Уральске в связи с паводком

В этом году, в связи с обильным паводком, на территории Уральска и в его окрестностях вдвое увеличен объем работ по противокомариной обработке, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области Канат Умралиев на брифинге Службы региональных коммуникаций, объявлен конкурс по государственным закупкам на проведение дезинсекционных работ, в частности противокомариной обработки в Уральске и окрестностях города в 2024-2025 годах, в котором признан победителем ИП «Танкеев Б.А.».

По словам К.Умралиева, заключен договор на сумму 187 040 000 тенге на срок 2 года. В соответствии с планом финансирования, в этом году из областного бюджета предусмотрено выделение 105 395 000 тенге, в 2025 году – 81 645 000 тенге.

- С апреля подрядчик выявляет места скопления личинок комаров, проводит необходимую обработку. На сегодня обработана площадь более 3 тысяч гектаров. Но, как известно, в этом году многие участки были затоплены. Например, на территории города в телецентре, дачных массивах 1 и 2 вода еще не спала. Также проводится выявление мест скопления личинок вблизи сел Дерколь, Круглоозерное, Желаево, Жамбыла, Дарьинское. И во время дезинсекции невозможно уничтожить всех комаров, обработка способствует уменьшению их количества, – сказал К.Умралиев.

Представитель подрядчика добавил, что с учетом сложившейся в связи с паводком ситуации, совместно с управлением будет, при необходимости, рассмотрен вопрос о выделении дополнительных средств.