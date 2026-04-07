    19:31, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу зависит от переноса матчей из США

    Участие сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира по футболу остается под вопросом из-за спора вокруг места проведения матчей и гарантий общей безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Команда Ирана по футболу, футболисты Ирана
    Фото: IRNA

    Министр спорта и молодежной политики Ирана Ахмад Дониямали в интервью агентству Anadolu в воскресенье заявил, что участие его страны в предстоящем чемпионате мира по футболу окажется под вопросом, если Международная федерация футбола (ФИФА) не перенесет матчи из США в Мексику.

    По его словам, Иранская федерация футбола уже обратилась в ФИФА с просьбой изменить место проведения игр, однако ответа пока не получила.

    — Наша просьба к ФИФА о переносе матчей сборной Ирана из США в Мексику по-прежнему актуальна, но мы пока не получили ответа. Если она будет удовлетворена, участие Ирана в чемпионате мира будет гарантировано. Однако ФИФА пока не ответила, — заявил Дониямали.

    Доньямали заявил, что иранские футболисты пока продолжают подготовку к чемпионату мира и команда будет готова к соревнованию. С его слов, при предоставлении необходимых гарантий безопасности окончательное решение примет правительство Ирана.

    Неделей ранее в ФИФА заявили, что матчи турнира пройдут в соответствии с ранее утвержденным расписанием, исключив возможность переноса игр. Президент организации Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года и проведет свои матчи в США, как предусмотрено жеребьевкой.

    Между тем, иранский министр считает, что согласно соответствующим правилам ФИФА, должна быть обеспечена безопасность в соответствующей стране.

    — ФИФА должна гарантировать безопасность любой национальной команды, участвующей в чемпионате мира за рубежом; в противном случае ФИФА не должна разрешать проведение матчей чемпионата мира в США, — заявил Доньямали.

    Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила готовность принять матчи сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года на своей территории.

    Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике летом этого года. Сборная Ирана, первой из азиатских команд обеспечившая себе выход на турнир, должна провести три матча группового этапа на западном побережье США: в Лос-Анджелесе сыграть с Новой Зеландией и Бельгией, а также в Сиэтле встретиться со сборной Египта. Однако после начала американских и израильских ударов по Ирану участие сборной в чемпионате оказалось под вопросом.

    Спустя две недели после начала войны президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может приехать в Соединенные Штаты для проведения матчей, но заявил, что не считает целесообразным участие иранской команды в турнире на территории США, указав на вопросы безопасности.

    — Я действительно не считаю уместным их присутствие там, ради их же жизни и безопасности, — заявил ранее Трамп.

    В ответ в Иране подчеркнули, что сборная не может быть исключена из чемпионата мира, а глава иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что команда не поедет в США без гарантий безопасности.

    Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня в Мексике, матчи также пройдут в США и Канаде, а финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.

    Ранее сообщалось, что сборная Ирана отказалась от участия в ЧМ-2026. Также стало известно, что Иран сыграет матчи ЧМ-2026 в США, опубликовано заявление главы ФИФА. 

    Арсен Утешев
