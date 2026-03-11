    17:30, 11 Март 2026 | GMT +5

    Сборная Ирана отказалась от участия в ЧМ-2026

    Сборная Ирана по футболу не примет участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: iran_footbal_federation

    — После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, которые позволили бы нам выступить на чемпионате мира. В свете жестоких действий против Ирана — за последние восемь–девять месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших соотечественников — мы однозначно не можем участвовать при таких обстоятельствах, — цитирует слова министра телеканал TV2.

    Решение сборной стало ответом на обострение внутренней и внешней политической ситуации в стране и не связано с регламентом ФИФА.

    25 марта 2025, в 8-м туре первой группы азиатского квалификационного турнира к чемпионату мира сборная Ирана сыграла вничью с Узбекистаном — 2:2. После этого матча иранская команда набрала 20 очков за два тура до завершения квалификации, обеспечив себе место в финальной стадии чемпионата.

    Ранее Австралия предоставила убежище футболисткам сборной Ирана.

    Адиль Саптаев
