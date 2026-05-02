Сильнее, быстрее, умнее: молодежь Алматы прошла испытание «Бес қару»

В преддверии Дня защитника Отечества в Алматы прошла военно-патриотическая игра «Бес қару», направленная на развитие гражданской ответственности, физической подготовки и командного духа среди молодежи, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

В мероприятии приняли участие представители акимата города, правоохранительных органов, общественные деятели, депутаты, а также молодежь Алматы. Почетным гостем стал заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов.

Открытие мероприятия началось с торжественного внесения Государственного флага Республики Казахстан и исполнения гимна. С приветственным словом выступил заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов, подчеркнув значимость подобных инициатив для воспитания подрастающего поколения.

Фото: акимат Алматы

— Этот проект направлен на формирование у молодежи патриотического духа, дисциплины, ответственности и командного единства. Такие инициативы воспитывают уважение к Родине и побуждают молодежь не оставаться равнодушными к будущему страны, — отметил Абзал Нукенов.

Он также напомнил слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева о важности деятельного патриотизма:

— Мы должны поддерживать патриотизм, который проявляется в конкретных делах — заботе о родной земле и готовности служить обществу.

С приветственным словом также выступил начальник Академии МВД РК имени Макана Есбулатова, полковник полиции Калижан Кобландин, отметив важность подготовки молодежи к службе и развитию лидерских качеств.

Фото: акимат Алматы

Центральной частью программы стала многоэтапная эстафета, включившая в себя спортивные и интеллектуальные задания: беговые дистанции, силовые упражнения, элементы военной подготовки, сборку и разборку автомата Калашникова, задания на аналитическое мышление и оперативное принятие решений.

Фото: акимат Алматы

Участники продемонстрировали не только физическую выносливость, но и знания в области права, умение работать в команде и быстро реагировать в нестандартных ситуациях.

Фото: акимат Алматы

Мероприятие сопровождалось концертной программой, а по итогам эстафеты состоялась церемония награждения победителей и участников.

Отмечается, что Алматы является одним из самых «молодых» городов страны — здесь проживает более 712 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. В связи с этим развитие патриотического воспитания и поддержка молодежных инициатив остаются приоритетными направлениями городской политики.

Фото: акимат Алматы

Военно-патриотическая игра «БЕС ҚАРУ» стала важной площадкой для укрепления ценностей гражданской ответственности, единства и любви к Родине, а также внесла вклад в развитие активной и социально ответственной молодежи Алматы.