21:10, 11 Февраль 2026 | GMT +5
Учащихся школ и колледжей Астаны отправили на удаленку
Об этом говорится в сообщении управления образования Астаны, передает агентство Kazinform.
— В связи с ухудшением погодных условий 12 февраля 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения, — пояснили в управлении образования города Астана.
10 февраля из-за непогоды школьников нескольких регионов Казахстана перевели на дистанционное обучение.