РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:10, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Учащихся школ и колледжей Астаны отправили на удаленку

    Об этом говорится в сообщении управления образования Астаны, передает агентство Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    — В связи с ухудшением погодных условий 12 февраля 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения, — пояснили в управлении образования города Астана.

    10 февраля из-за непогоды школьников нескольких регионов Казахстана перевели на дистанционное обучение.

    Теги:
    Образование Астана Дистанционное обучение Непогода школа
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум