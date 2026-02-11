РУ
    22:56, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Из-за непогоды школьников нескольких регионов Казахстана переводят на «дистанционку»

    Неблагоприятные погодные условия скорректировали учебный процесс сразу в нескольких регионах страны, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение
    Фото:pixabay

    В Усть-Каменогорске 11 февраля из-за гололёда, порывистого ветра и осадков в виде дождя со снегом на дистанционный формат обучения переведены учащиеся 0–9 классов обеих смен. Решение принято в целях безопасности детей.

    Погодные ограничения затронули и другие области. Так, в Актюбинской области в среду, 11 февраля, дистанционно будут обучаться учащиеся 1–11 классов I и II смен во всех организациях образования региона.

    Аналогичные меры ввели и в Павлодарской области. В связи с ухудшением погодных условий, в том числе из-за гололёда на дистанционное обучение переведены учащиеся 1–11 классов первой смены, а также студенты колледжей 1–2 курсов.

    Местные исполнительные органы призывают родителей и педагогов с пониманием отнестись к временным изменениям формата обучения и напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности в условиях сложной погоды.

    Ранее сообщалось, что дороги из-за непогоды закрыли в нескольких регионах Казахстана.

