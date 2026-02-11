Из-за непогоды школьников нескольких регионов Казахстана переводят на «дистанционку»

В Усть-Каменогорске 11 февраля из-за гололёда, порывистого ветра и осадков в виде дождя со снегом на дистанционный формат обучения переведены учащиеся 0–9 классов обеих смен. Решение принято в целях безопасности детей.

Погодные ограничения затронули и другие области. Так, в Актюбинской области в среду, 11 февраля, дистанционно будут обучаться учащиеся 1–11 классов I и II смен во всех организациях образования региона.

Аналогичные меры ввели и в Павлодарской области. В связи с ухудшением погодных условий, в том числе из-за гололёда на дистанционное обучение переведены учащиеся 1–11 классов первой смены, а также студенты колледжей 1–2 курсов.

Местные исполнительные органы призывают родителей и педагогов с пониманием отнестись к временным изменениям формата обучения и напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности в условиях сложной погоды.

Ранее сообщалось, что дороги из-за непогоды закрыли в нескольких регионах Казахстана.