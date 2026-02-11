Дороги из-за непогоды закрыли в нескольких регионах Казахстана

10 февраля в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на республиканских автодорогах.

Закрытые дороги:

Акмолинская область

на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 232-260 (уч. гр.Костанайской обл. — п.Сурган);

на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 537-552 (уч. п.Бузулук — п.Сурган);

на участке автодороги «Жаксы — Есиль — Бузулук» км. 71-82 (уч. п.Аксай — п.Бузулук);

Костанайская область

на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-232 (уч. г.Тобыл — гр.Акмолинской обл.);

на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 385-501 (уч. п. Денисовка – г. Рудный);

на участке автодороги «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км. 340-377 (уч. г.Аркалык – гр. Акмолинской обл.)

Павлодарская область

на участке автодороги «Атамекен – Иртышск – граница РФ» км. 0-263 (уч. п.Атамекен – граница РФ);

на участке автодороги «Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ (п/п Урлютобе)» км. 191-390 (уч. с. Мичурино – граница РФ);

на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1135-1206 (уч. гр. Карагандинской области — поселок Шидерты);

на участке автодороги «Астана-Шидерти-Павлодар-Успенка – гр. РФ (п/п Шарбакты)» км. 0-152 (уч. г. Павлодар – граница РФ).

Актюбинская область

на участке автодороги «Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз» км. 3-389 (уч. г. Кандыагаш – п. Иргиз).

Область Абай:

на участке автодороги «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ» км. 683-768 (уч. с.Таскескен – г.Аягоз).

Ориентировочное время открытия дороги – 11 февраля в 09:00.

