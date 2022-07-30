30 Июля 2022 18:31

Уборочная кампания завершается в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в этом году сельскохозяйственные культуры посеяны на 850 тыс. га. Посевные площади с прошлого года увеличились на 14,4 тыс. га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В Туркестанской области, где началась первая в стране уборка урожая, урожайность составила 18,7 центнера с гектара. Ожидается сбор около 500 тыс. тонн зерна.

На сегодняшний день убрано 200 тыс. га (75% от плана), в хранилища засыпано около 350 тыс. тонн зерна. В целом, в текущем году в сельском хозяйстве Туркестанской области будет произведено продукции на 1 трлн тенге.

Сегодня аким области Умирзак Шукеев посетил Толебийский район, где ознакомился с ходом уборки урожая. Он встретился с аграриями, обменялся с ними мнениями по вопросам повышения производительности, применения новых технологий в сельском хозяйстве.

Глава области дал положительную оценку посевным работам производственного кооператива «Бірлік». В соответствии с поручением акима области, и в этом году крестьяне, взявшие на себя задачу внести значительный вклад в повышение потенциала региона, своевременно убирают урожай.

«С учетом природно-климатических особенностей области приоритет отдается развитию трех основных направлений. Это позволило развивать малый и средний бизнес, повысить производительность труда в отрасли. В рамках поручения Главы государства об использовании потенциала личных подсобных хозяйств внедрен опыт производства сельскохозяйственной продукции с водосберегающими технологиями в хозяйствах. Реализация проекта позволила улучшить социальные условия малообеспеченных семей, обеспечить занятость. По технологии капельного орошения освоено 10 соток подсобных хозяйств. Каждая семья получает дополнительные доходы в более чем один миллион тенге», - сказал Умирзак Шукеев.





В 2021 году в области было реализовано 525 проектов, из них за счет государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей поддержано 162 проекта по программе «Еңбек». В этом году реализуются 1224 проекта.

В области колосовыми культурами засеяно 263,8 тыс. га, технология прямого посева (нулевая) применена на 4,5 тыс. га. В уборке участвуют 759 зерноуборочных комбайнов.

Кроме того, в этом году планируется собрать 3,1 млн тонн овощей, бахчевых, картофеля.

В текущем году государством для весенне-полевых и осенне-уборочных работ выделено 95,9 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (по цене на 15-20% ниже рыночной). Из бюджета на субсидирование половины стоимости 522 различных минеральных удобрений предусмотрено 6 млрд тенге.