Уборку зерновых завершили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Высокая урожайность зерновых отмечается в этом году в Костанайской области по итогам уборочной кампании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня зерновые убраны полностью - 3 млн 985 тыс. га. Намолочено зерновых свыше 5 млн 21 тыс. тонн пшеницы. В этом году урожайность - 12,6 центнера с гектара. В прошлом году была 7,5. Почти в 1,7 раз выше», - сообщил главный специалист управления сельского хозяйства Костанайской области Кенже Жумандыков.

Масличные культуры убраны с площади 531 тыс. га, намолочено 300 800 тонн. Урожайность 5,7 центнера с гектара. Пока убрано 71% площадей масличных, уборка продолжается.

В ведомстве также сообщили, что на проведение осенне-полевых работ было выделено 77 тыс. дизельного топлива, в область отгружено уже 75 тыс. тонн.

«Подготовлено 318 сушильных агрегатов. На хлебоприемные пункты поступила 1 млн 545 тыс. тонн зерновых, в том числе пшеницы - 1 млн 180 тыс. тонн, из них 95% - пшеница 3 класса», - добавил К. Жумандыков.

Ранее сообщалось, что уборочная кампания в регионе близится к завершению и убрано 99% площадей.