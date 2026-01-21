РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:35, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

    В среду суд в Японии признал виновным и приговорил к пожизненному заключению бывшего военного моряка, застрелившего в 2022 году экс-премьера Синдзо Абэ, передает агентство Kazinform. 

    Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку
    Фото: ТАСС

    Прокуратура требовала пожизненного заключения для 45-летнего Тэцуи Ямагами, который признался в убийстве Абэ из самодельного огнестрельного оружия во время его предвыборной речи, назвав это деяние «беспрецедентным преступлением в послевоенной истории страны».

    Как сообщает Kyodo, в ходе судебного процесса над Ямагами его адвокаты утверждали, что срок тюремного заключения не должен превышать 20 лет. Они заявляли, что Ямагами стал жертвой насилия со стороны религиозной группы и что его «трагическое» детство побудило его убить Абэ.

    Сам подсудимый заявил, что затаил обиду на Церковь Объединения, потому что его семья разорилась из-за крупных пожертвований его матери этой религиозной организации, общая сумма которых составила 100 миллионов иен (примерно 633 000 долларов). По его словам, бывший премьер-министр находился «в центре политического влияния Церкви Объединения».

    Внимание к связям церкви с депутатами правящей Либерально-демократической партии усилилось, и, по сообщениям, некоторые из них получали поддержку во время избирательных кампаний.

    На нашумевший судебный процесс утром в очередь выстроились 685 человек, чтобы по жребию получить 31 место в зале суда, предназначенное для публики.

    Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку
    Фото: Kyodo

    В связи с тем, что дело пролило свет на вымогательство Церковью Объединения разорительных пожертвований у своих членов, было начато правительственное расследование, в результате которого Токийский окружной суд постановил распустить церковь и лишить ее налоговых льгот как религиозной корпорации.

    Ранее сообщалось, что убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ признали вменяемым. 

    Теги:
    Япония Синдзо Абэ Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
