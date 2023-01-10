Вменяемым признали убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ

10 Января 2023, 13:00

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Безработный японец Тэцуя Ямагами, застреливший летом прошлого года экс-премьера страны Синдзо Абэ, признан вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы, которая проводилась с июля прошлого года. В связи с этим он переведен из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму города Нара, сообщил во вторник телеканал TBS, передает МИА «Казинформ».

Ожидается, что Ямагами до 13 января будут предъявлены обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.

Бывший военный моряк 8 июля прошлого года выстрелом в спину убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе главного японского острова Хонсю. Ямагами использовал при этом многоствольное стрелковое устройство, которое он сам сделал и тщательно испытал. Стрелявший был схвачен и арестован охраной убитого политика на месте преступления.

В ходе допросов он заявил, что убил бывшего премьера, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией «Церковь объединения». Его мать была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с «Церковью объединения», которую обвиняют в вымогательствах крупных сумм у последователей, поддерживали контакты многие представители верхушки правящей в Японии Либерально-демократической партии. В настоящее время в отношении «Церкви объединения» ведется расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина совершил нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления на западе страны рано утром в пятницу 8 июля 2022 года.

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Фото: The Yomiuri Shimbun/via REUTERS