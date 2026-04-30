Убийце Ержана Бабакумарова вынесли приговор в Астане

Суд в Астане вынес приговор по делу об убийстве бывшего заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признал подсудимого виновным в убийстве Ержана Бабакумарова. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда города Астаны.

Приговор вынесли 20 февраля 2026 года, он вступил в законную силу. Главное судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, поэтому дополнительные сведения по делу не раскрываются.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 30 октября 2025 года. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В результате нанесенных телесных повреждений Бабакумаров скончался. Его скоропостижная гибель потрясла общество.

Ержан Бабакумаров до 2022 года занимал различные, в том числе руководящие должности в Центре политических исследований Института развития Казахстана, аппарате акима Алматы, Администрации Президента РК, Министерстве культуры и информации, канцелярии Премьер-министра РК, Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Также был советником Президента РК (04.2019-07.2019), заместителем акима Алматы (07.2019-02.2022) и директором РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК (02.09.02.2022.2022).