Убийство в Жамбылской области: семья погибшего заявила об угрозах

Подозреваемый уже задержан, однако родственники погибшего опасаются, что он может избежать ответственности. Они обратились к Президенту Казахстана через социальные сети, передает корреспондент агентства Kazinform.

Родные погибшего рассказали в Threads, что около трех часов ночи 1 августа на улице Пушкина в селе Луговое района Т. Рыскулова был застрелен Ахмет Дукенбай.

Родственники утверждают, что к преступлению могут быть причастны люди, которых они считают участниками опасной группировки, действующей на территории района. По их словам, еще до трагедии эти люди неоднократно угрожали мужчине и запугивали его. В полиции данную информацию официально не подтвердили.

Семья погибшего, а также многие пользователи социальных сетей обратились к Президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаев с просьбой взять расследование под личный контроль, проверить информацию о поступавших угрозах и установить всех возможных участников преступления.

Как отмечается в обращении, близкие до сих пор не получили полного разъяснения обстоятельств произошедшего. Они опасаются, что виновные могут уйти от ответственности.

У Ахмета Дукенбая остались супруга, маленькие дети и пожилые родители, потерявшие единственного сына.

В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по факту убийства начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

— Сотрудниками полиции подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование уголовного дела, — сообщили в ведомстве.

Другие подробности в полиции не раскрыли, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области после выстрела на посту погиб начальник караула. Камеры в Жамбылской области помогли раскрыть 52 преступления.