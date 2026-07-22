Камеры помогли раскрыть 52 преступления в Жамбылской области

С начала года операторы Центра оперативного управления зафиксировали почти 19,5 тыс. административных правонарушений. Подавляющее большинство из них совершили водители, передает корреспондент агентства Kazinform.

За улицами и дорогами региона в Центре оперативного управления следят круглосуточно. Камеры позволяют не только восстановить картину уже произошедшего, но и заметить нарушение в момент его совершения, а затем направить на место ближайший полицейский наряд.

По данным департамента полиции, с начала года видеонаблюдение помогло раскрыть 52 преступления. За тот же период операторы зафиксировали 19 460 административных правонарушений.

Почти все они пришлись на дороги. Интеллектуальная система выявила 19 205 нарушений ПДД. Чаще всего в объектив попадали водители и пассажиры без ремней безопасности, автомобилисты, разговаривавшие по телефону за рулем, а также машины, оставленные с нарушением правил остановки и стоянки.

Фото: ДП Жамбылской области

Камеры фиксируют происходящее и в общественных местах. С их помощью пресекли 156 случаев мелкого хулиганства и 36 фактов распития алкоголя либо появления в состоянии опьянения.

Напомним, недавно съемка ради лайков обернулась штрафом для водителей в Жамбылской области.

В мае полиция остановила автокортеж, участники которого опасно маневрировали в Меркенском районе. Одной из машин управлял несовершеннолетний, а пассажиры другой высовывались из окон.

