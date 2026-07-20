Съемка ради лайков обернулась штрафом для водителей в Жамбылской области

В Жамбылской области полицейские привлекли к ответственности водителя, пассажир которого во время движения автомобиля вылез по пояс из люка ради съемки видео, передает корреспондент агентства Kazinform.

Этот случай оказался не единственным. Во время мониторинга камер видеонаблюдения сотрудники центра оперативного управления выявили еще несколько подобных нарушений.

На одной из записей две машины движутся параллельно. Из окна одной из них почти наполовину выбрался человек с камерой, снимая второй автомобиль. Ради эффектного кадра мобилограф фактически оставил в салоне только ноги, пока оба транспортных средства продолжали движение.

На других кадрах пассажиры также выбирались из окон автомобилей, рискуя упасть на проезжую часть. По данным полиции, все это делалось ради контента для социальных сетей.

В результате к административной ответственности привлекли водителей, допустивших нарушение правил перевозки пассажиров.

Снимать во время поездки закон не запрещает, однако высовываться из окон и люков автомобиля во время движения нельзя. Правила дорожного движения также запрещают пассажирам во время поездки высовываться в оконные проемы и люки, а также открывать двери.

Сколько именно водителей привлекли к ответственности и какие взыскания им назначили, в полиции не уточнили. Вместе с тем часть 1-2 статьи 593 КоАП предусматривает за такие нарушения штраф в размере 10 МРП. В 2026 году это составляет 43 250 тенге.

Ранее в Павлодаре также наказали водителя за экстремальную езду ради лайков в социальных сетях.